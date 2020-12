La Periferia in edicola oggi, mercoledì 16 dicembre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 16 dicembre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 16 dicembre 2020 con tantissime notizie.

Zona rossa, sarà un Natale blindato.

Cocaina, arrestato un chivassese.

Verbale choc per la partitella in oratorio, don Davide ha fatto ricorso al Prefetto.

Chivasso, stanziati 400 mila euro per le ciclabili.

Crescentino, polemica per la maxi cava di Verrua Savoia.