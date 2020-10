La tragica morte di Said, la città pronta a ricordarlo

La tragica morte di Said Abbane ha colpito la comunità settimese dove il giovane era molto conosciuto e stimato. Come riporta PrimaSettimo.it

La scomparsa di Said Abbane nel tragico incidente ha colpito al cuore tutta la comunità.

L’Amministrazione comunale di Settimo ha pubblicato alcune informazioni utili per ricordarlo.

“In tanti si sono mobilitati per ricordarlo e per stare vicini alla famiglia in questo momento tragico. Lunedì alle 17 i commercianti che lo vorranno terranno le serrande abbassate per 5 minuti e usciranno dal negozio per ricordare il loro collega. Said era musulmano e il suo ricordo, per esplicita richiesta della famiglia, si terrà nel rispetto delle tradizioni a cui la famiglia stessa é legata (per esempio senza candele o fiaccole né camera ardente). Ci sarà una cerimonia di ricordo collettivo, probabilmente lunedì dopo le 20 in piazza del mercato e daremo ulteriori informazioni non appena saranno definiti i dettagli. Molti ci hanno chiesto se sono state attivate raccolte fondi. È importante che ogni iniziativa raggiunga l’obiettivo di sostenere la famiglia senza intermediazioni non necessarie. Pertanto invitiamo le persone che volessero fare donazioni a prendere contatto con i famigliari di Said”.