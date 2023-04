L’addio a Carlo, storico commerciante amante delle bocce

Torrazza Piemonte e Chivasso piangono lo storico commerciante che ha gestito per tantissimi anni un negozio di alimentari.

L’addio a Carlo Lorenzini

Originario di Bevilacqua, un piccolo comune in provincia di Verona, in Veneto, Carlo Lorenzini era giunto in Piemonte con la moglie Anna e i figli Giovanni e Loredana.

E proprio quando arriva a Chivasso apre un punto vendita di alimentari in località La Quiete. Il suo diventa un punto di riferimento molto importante per tutti gli abitanti della zona che imparano a conoscerlo e lo apprezzano per la sua gentilezza e disponibilità. Nel suo negozio, infatti, trovano sempre tutto il necessario oltre che una buona parola e un sorriso.

Carlo, dal suo negozio vede il mondo cambiare. Tant’è che quando entra vigore l’Euro e l’Italia saluta per l’ultima volta la Lira, decide di andare in pensione. Così, lascia il mondo del commercio al quale si era sempre dedicato oltre naturalmente alla sua famiglia.

Appassionato di bocce

Un uomo molto buono come lo ricordano anche gli amici del circolo bocciofilo La Tola dove amava trascorrere il suo tempo libero giocando a bocce oppure ai tavoli delle carte. Qui, coltiva le sue amicizie.

Carlo è stato un papà e un nonno amorevole, sempre presente. E sono proprio i suoi cari a piangere la sua dipartita all’età di 87 anni. Si è spento nella serata di martedì 4 aprile, si è addormentato tranquillamente.

Il lutto

Con la sua scomparsa lascia un grande vuoto nella vita dell’amata moglie Anna, dei figli Giovanni con Maria, Loredana con Enzo, dei nipoti Giulia, Giorgia con Dario, Martina e gli affezionati Ivano e Maurizio.

Il funerale è stato recitato nel pomeriggio di giovedì 6 aprile nella chiesa di Torrazza. Carlo, infatti, da un annetto abitava a Torrazza.