Era una donna stimata e molto conosciuta in Collina

Martedì 25 novembre 2025 in numerosi si sono ritrovati affranti dal dolore per salutare Chiara Ferrero, una giovane donna strappata alla vita dalla malattia.

L’addio a Chiara Ferrero, giovane mamma e professoressa

Nella chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo a Gassino, sono stati celebrati i funerali di Chiara Ferrero, giovane mamma di 46 anni e stimata professoressa dell’istituto superiore Ubertini di Chivasso, scomparsa venerdì 21 novembre 2025.

Grande l’ondata di affetto che ha avvolto il marito, Andrea Bodrato, e le figlie. Chiara era una persona molto conosciuta e stimata in tutta la Collina.

A piangerla anche il Joy Gospel Choir, realtà musicale molto conosciuta sul territorio, di cui aveva fatto parte. Il gruppo ha pubblicato sui propri canali social un toccante video che ritrae la giovane donna in diversi momenti condivisi in questi anni: “Vogliamo dedicarti un saluto. Ringraziarti per i momenti condivisi con noi: ciao Chiara”.

Questo invece il messaggio di cordoglio di colleghi e studenti:

«I colleghi, il personale della scuola e gli studenti la ricordano come esempio di speranza, di coraggio, di dedizione e di amore per il proprio lavoro. La sua presenza ha illuminato il percorso degli studenti che hanno avuto il privilegio di averla come guida e punto di riferimento, lasciando un’impronta indelebile nella nostra comunità scolastica. Ci uniamo al marito, ai genitori, agli suoceri e alle adorate bimbe Alice e Camilla nel profondo dolore».

“Ho avuto il piacere e l’onore di lavorare con Chiara qualche anno fa. La ricorderò sempre come un’insegnante preparata, attenta e molto vicina ai suoi alunni, e come una donna sorridente e affettuosa. Era sempre pronta ad ascoltarmi e a consigliarmi. .Sono le toccanti parole di Laura Abbatiello, ex collega di Chiara – Dopo aver appreso la triste notizia continuo a rileggere i messaggi che ci scambiavamo…è un modo per sentirla vicina. Mi mancherà e la porterò sempre nel mio cuore. Ciao Chiara”.

Anche la nostra redazione si unisce al dolore di familiari e amici ricordando Chiara come ex collaboratrice sul territorio per il nostro settimanale La Nuova Periferia di Chivasso.