La comunità di Monteu da Po piange Giovanni Rapetti morto nei giorni scorsi a 70 anni. Conosciuto da molti con il diminutivo di Gianni.

L’addio a Gianni, amante dei motori

Una malattia incurabile nel giro di tre settimane lo ha strappato all’affetto dei figli Gabriele e Fiorenzo e delle nipotine.

Un dolore profondo che ha lasciato tutti allibiti.

Nato a Chivasso, Giovanni ha diviso la sua infanzia tra via Mezzano a Chivasso e Borgo Garibaldi a Brusasco (paese di origine dei genitori).

Ha fatto parte del Chivasso Corse scuderie quindi era un grande amante dei motori e dei rally. Frequentava la Tola di Chivasso e gli piaceva giovare a bocce.

In seguito visse ancora i primi anni del matrimonio a Chivasso e poi con la moglie Loredana (deceduta alcuni anni fa) si è trasferito a Monteu da Po. Insieme alla moglie hanno sempre guidato i figli verso il rispetto e i sani principi.

Le sue passioni

Gli piaceva il gioco del calcio ed era un grande tifoso del Toro, amava la buona tavola ed era molto altruista.

Infatti, come lo ricorda il figlio Gabriele, era un uomo che non voleva far preoccupare gli altri, ma che si preoccupava molto delle altre persone. L’amore per il prossimo è un aspetto che lo ha guidato sino all’ultimo dei suoi giorni.

Aveva lavorato alla Rivoira di Chivasso poi si era occupato di controlli non distruttivi sino alla pensione.

I funerali si sono svolti a Monteu da Po lo scorso sabato e appresa la notizia sono state numerose le persone che hanno inviato messaggi ai figli di Giovanni per dimostrare la loro vicinanza per la perdita così grande e dolorosa.