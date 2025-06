L'addio all'imprenditore Ferruccio Bellati

Torrazza Piemonte e l'intero Torinese sono sotto choc per la scomparsa di Ferruccio Bellati, 67 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di via Garibaldi nelle prime ore di oggi, domenica 1 giugno 2025. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo tra i familiari e gli amici, ma anche nel mondo politico e sociale.

L'addio a Ferruccio Bellati

Ferruccio Bellati era una figura molto conosciuta e stimata, apprezzato non solo a Torrazza Piemonte, dove risiedeva con il figlio e la compagna Ivana Tione. La sua fama si estendeva in tutto il Torinese e oltre, grazie alla sua attività di imprenditore lungimirante nel settore delle energie rinnovabili. Bellati aveva anche fondato la Fc Teknoidea Arredamenti a Casabianca di Verolengo, a pochi chilometri dalla sua abitazione.

La sua visione imprenditoriale e il suo impegno nel campo dell'efficienza energetica erano ben noti a Settimo Torinese, dove, ben quindici anni fa, aveva presentato "Joint Project Energy 2010". Questo ambizioso Progetto di Sviluppo Industriale, volto a sostenere la competitività e lo sviluppo economico del Piemonte, portava la sua firma e testimoniava la sua dedizione all'innovazione e al progresso.

Politica e sociale

Oltre all'imprenditoria, Bellati era una figura attiva anche in politica. A Settimo Torinese, in particolare, è ricordato per il suo impegno nel centrodestra locale, dove ha contribuito con passione e dedizione.

Inoltre, insieme alla compagna Ivana Tione, era stato un grande sostenitore e membro attivo della Lilt di Settimo, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La scomparsa di Ferruccio Bellati è una grave perdita per il territorio, che piange un uomo che ha saputo distinguersi in diversi ambiti.