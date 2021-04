L’Asl TO4 e il Comune di Leinì aprono un nuovo Centro vaccinale anti Covid al Centro Servizi della Cittadella dello Sport.

L’Asl To4 apre un nuovo centro vaccinale

Il Commissario dell’ASL TO4, Luigi Vercellino, ha comunicato alla Conferenza dei Sindaci la nuova ubicazione dei Centri vaccinali anti Covid nei diversi distretti: una sede sarà collocata presso il Centro Servizi della Cittadella dello Sport di Leinì.

Il Commissario dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino, spiega:

“L’ampia offerta logistica garantita dai Comuni e la modifica delle platee destinatarie della vaccinazione anti Covid, in particolare l’ampliamento delle platee anagrafiche, ci hanno permesso di orientare le scelte organizzative aziendali. Abbiamo, quindi, privilegiato un modello organizzativo caratterizzato da Centri vaccinali massivi a gestione diretta aziendale con il supporto dei Medici di Famiglia, dove è possibile l’erogazione da 300 a 800 vaccinazioni al giorno, e Centri vaccinali di prossimità, più piccoli e più distribuiti sul territorio, gestiti pressoché in autonomia dai Medici di Famiglia, con il supporto logistico e organizzativo dell’ASL, che fornisce anche, oltre ai vaccini, il materiale necessario”. E aggiunge: “Il nuovo Centro di Leinì, dove è prevista la vaccinazione non solo dei leinicesi, ma anche dei cittadini degli altri comuni della zona, fa parte della rete dei Centri di vaccinazione massiva dell’ASL. Ringrazio il Sindaco Pittalis e tutta l’Amministrazione Comunale per averci offerto questa preziosa opportunità”.

La proposta del Comune

La scelta del Cubo, così è noto familiarmente il Centro Servizi della Cittadella dello Sport di Leinì, è avvenuta a seguito di una proposta dell’Amministrazione Comunale rivolta all’ASL TO4 che, dopo alcuni sopralluoghi, l’ultimo dei quali martedì 6 aprile, ha accettato la candidatura leinicese.

Presso la struttura di via Volpiano 49, sede nello scorso settembre dei seggi per il Referendum Costituzionale, sono attualmente collocati alcuni uffici della Direzione Didattica Anna Frank: la sede vaccinale, nel progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, è collocata nell’ala opposta, con percorsi differenti per il personale scolastico e per i vaccinandi.

Le parole del sindaco

“Sono contento che il Centro Servizi della Cittadella dello Sport, patrimonio del Comune di Leinì – afferma il Sindaco Renato Pittalis –, sia stato apprezzato dalle autorità sanitarie, che ringrazio per l’attenzione rivolta alla nostra proposta. Credo che il Centro vaccinale rappresenti una prospettiva socio-sanitaria significativa per tutto il territorio e non soltanto per il nostro Comune. Ora dobbiamo lavorare con responsabilità affinché sia attivo, come programmato, dopo la metà di questo mese di aprile, confidando in un’adeguata disponibilità di vaccini. So che a Leinì molti si sono resi disponibili per contribuire in qualche modo alla campagna vaccinale e, oltre a ringraziarli per la dedizione e il senso civico, li invito a mettersi a disposizione dell’Asl To4, su cui ricade la competenza organizzativa, in modo da coordinare e concentrare tutti gli sforzi e costruire un impegno condiviso”.