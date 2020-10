Limitazioni anti-smog, domani saranno sospese

Domani, venerdì 23 ottobre saranno sospese le limitazioni alla viabilità previste per l’elevato livello di smog. Come riporta PrimaSettimo.it

Smog, sospese le limitazioni

Saranno sospese, nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020, le limitazioni alla viabilità in vigore a Torino e nelle principali aree della Città Metropolitana, tra cui anche Settimo, San Mauro e Venaria, per cercare di prevenire l’emergenza Smog. La decisione, vista la giornata di sciopero del trasporto pubblico locale. Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, e da sabato 24 ottobre a lunedì 26, saranno invece in vigore soltanto le limitazioni di carattere strutturale in quanto il livello di inquinamento registrato è “0”.