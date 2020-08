Lite in fabbrica, operaio inforchetta un collega. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio 2020 a Volpiano.

Operaio inforchetta un collega

Nel primo pomeriggio di oggi a Volpiano una lite fra due operai è finita nel sangue. Tutto è successo alla ditta Comatra in corso Europa, per cause ancora sconosciute fra due operai è scoppiata una lite e uno dei due ha afferrato una forchetta e ha colpito l’altro al braccio e all’addome.

I soccorsi

Il ferito è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno anche allertato i soccorsi. L’uomo è stato elitrasportato al Giovanni Bosco di Torino. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri di Volpiano intervenuti sul posto.

