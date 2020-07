Lite in strada per futili motivi: tre giovani denunciati

Lite in strada per futili motivi nella serata di sabato 4 luglio 2020: tre giovani fermati e denunciati dai carabinieri. Uno di loro è stato trovato con un martello.

Lite in strada

Nella serata di sabato 4 luglio 2020 tre giovani, a causa di un alterco scaturito per futili motivi, si sono messi a litigare in strada a Leini. Un diverbio sempre più acceso tanto da necessitare l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.

Denunciati

I carabinieri, con l’ausilio della polizia locale, hanno fermato e denunciato tre ragazzi, tra i 23 e i 24 anni. Nella circostanza uno dei tre, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un martello, posto sotto sequestro.