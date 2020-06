Lo straziante saluto al campione Stefano Bianco I VIDEO

Lo straziante saluto al campione Stefano Bianco oggi, sabato 27 giugno a Settimo Torinese. Il giovane era morto in un terribile incidente stradale.

Davvero tanti amici si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno 2020, per l’ultimo toccante saluto al campione di motociclismo Stefano Bianco, nella chiesa di Santa Maria in via Don Gnocchi. Il giovane settimese, che aveva 34 anni, era morto lo scorso mese di marzo in un tragico incidente avvenuto a Leinì. La cerimonia funebre, però, viste le pesanti restrizioni che erano in vigore nel periodo del picco dell’Emergenza Covid, fu riservata soltanto agli stretti familiari. Bianco era molto conosciuto anche a Chivasso dove era cresciuto.

Molti dei suoi amici, dunque, non ebbero l’occasione di salutare Stefano come avrebbero voluto. E per questa ragione, ora che le norme anti – Covid sono meno restrittive, i familiari hanno voluto organizzare questo momento, seppur nel rispetto delle regole in vigore, con la mascherina, in parrocchia, ed il distanziamento sociale.

La commozione

Sia durante che al termine della celebrazione grande è stata la commozione. Fuori della chiesa un primo saluto a Stefano è arrivato con il rombo dei motori seguito da un commosso applauso. Dopo la funzione, il fratello di Stefano, Michele, ha indossato la sua tuta del campione e a bordo della sua moto ha guidato il gruppo degli amici motociclisti verso il cimitero, per un salutarlo.