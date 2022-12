L’ultimo saluto a Rastelli, uomo benvoluto da tutti

In questi giorni di festa una triste notizia ha colpito il paese. E’ infatti mancato all’età di 82 anni Romano Rastelli.

L’ultimo saluto a Rastelli

Ex-dipendente Esso sino all’età della pensione, Romano era una persona apprezzata in paese, un uomo dall’animo buono e discreto, mai una parola fuori posto e sempre disponibile ad aiutare il prossimo.

Una persona dai toni pacati, sempre rispettoso del prossimo e con grandi doti umane che ha trasmesso anche ai suoi figli.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre, partendo dalla sua abitazione di via Torino 224, per poi giungere presso la chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo mentre il rosario è stato recitato ieri, martedì 27 dicembre sempre nella chiesa parrocchiale.

Uomo benvoluto da tutti

Romano Rastelli lascia la moglie Lucia Bertoldo, la figlia Clara con Andrea, il figlio Francesco con Ivana, le sorelle Leda e Maria Pia e la cognata Mirella. Con Romano se n’è andata via una persona splendida e piacevole che i brandizzesi la comunità ricorderà con parole e pensieri positivi.