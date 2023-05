Dal cielo sicuramente continuerà a vegliare coloro che le hanno voluto bene. Ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. E’ questo e tanto altro Teresa Voster deceduta nei giorni scorsi all’età di 81 anni.

L’ultimo saluto ad una grande donna: immancabile il suo banco al mercato

Teresa, sposata con il pittore e campione di bocce Piero Paletto , era una presenza fissa al mercato del sabato a Brandizzo con il suo banco di abbigliamento.

E’ stata un punto di riferimento per molte persone per numerosi anni e dietro al suo banco, c’erano a darle una mano le figlie Monica, Mery (scomparsa a luglio 2013) e Mara. Con le figlie infatti divideva la passione per questa professione che svolgeva con molta dedizione e attenzione per la clientela. Teresa era sempre pronta a dare un consiglio, con la sua voce pacata ma decisa. Era una persona determinata che con le figlie negli Anni Ottanta ha condiviso anche la passione per lo sport. Infatti, avevano dato vita ad un’associazione di twirling che per un lungo periodo ha avuto un buon consenso in paese.

E sono anche quelle bambine che lei seguiva nello sport che adesso la ricordano come si ricorda una zia perchè lei sapeva farsi apprezzare e amare da tutti.

L'ultimo saluto

I funerali di Teresa sono stati celebrati lunedì 15 maggio nella chiesa parrocchiale di San Giacomo. In questi giorni di grande dolore sono state numerose le testimonianze di affetto giunte alle figlie Monica e Mara con Luigi, al marito Piero, ai nipoti Noemi con Carlo, Luca, alla sorella Silvia e al genero Angelo con Alessandra.

Il volto di Teresa rimarrà per sempre negli occhi di tutti coloro che l’hanno conosciuta anche grazie al ritratto dipinto dal marito Piero che con orgoglio esponeva nelle sue mostre. Un colbacco avvolge il capo di Teresa, un sorriso accennato e una eleganza innata renderanno immortale il volto e l’anima di questa donna che nella sua vita non si è mai fermata, la sua dinamicità l’ha accompagnata in ogni suo gesto e in ogni lavoro. Ogni mansione che svolgeva infatti lei ci ha sempre messo grande impegno, professionalità e amore.