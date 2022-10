Se ne è andata lasciando un grande vuoto all’interno della sua famiglia, ma anche tra i molti calusiesi che con lei avevano condiviso passioni e interessi.

L'addio a Renata Bretti

Renata Bretti si è spenta in ospedale a Torino il 5 ottobre scorso all’età di 74 anni, a piangere la sua scomparsa sono in modo particolare il marito Domenico Gamerro, volontario e membro del direttivo dell’associazione Volontari del Soccorso Sud Canavese, la figlia Cristina e la nipotina Giulia.

Donna molto attiva all’interno della comunità calusiese, in modo particolare della locale UNI3, Renata Bretti era una persona cordiale e comunicativa.

L’Unitre perde una volontaria d’oro

«Con sgomento, amarezza e profondo cordoglio mercoledì scorso abbiamo appreso la triste notizia che la nostra associata e per molti anni membro del Direttivo, Renata Bretti, ci aveva lasciato – dichiara Massimo Ferrò presidente UNI3 - In questi momenti non ci sono parole che possano rinfrancare la famiglia, alla quale rinnoviamo le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra sezione, ma la vogliamo comunque ricordare con queste poche righe.

Renata rappresenta un pezzo di storia dell’UniTre di Caluso, tutti i nostri tesserati hanno conosciuto il suo volto sempre sorridente ed il suo intercalare con accento sfacciatamente piemontese.

Iscritta fin dal 1994, anno di fondazione della nostra sede, tessera numero 28, Renata dal 2004 è stata ininterrottamente parte attiva del Direttivo svolgendo sempre con perizia e passione il ruolo di Delegata alle uscite didattiche.

Casualmente oggi guardando la televisione ho visto la Barcolada (la regata velica internazionale) di Trieste, quasi un segno, un ulteriore omaggio alla sua dedizione alla nostra associazione, infatti Renata, quando è stata colta dai primi sintomi della malattia era in vacanza a Trieste e stava proprio organizzando la gita dell’Unitre per assistere a questo evento.

Credo ci risulterà difficile immaginare le nostre gite senza la guida attenta, gli occhi vispi e la voce squillante di Renata, ma sono certo che da lassù lei continuerà ad assisterci tutti. Le diciamo quindi: buon viaggio cara Renata, ci mancherai sempre».

I funerali, molto partecipati, di questa amata e stimata persona si sono svolti nella Chiesa Parrocchiale di Caluso nella mattinata di sabato 8 ottobre.