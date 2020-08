Malore durante le vacanze: morto professore universitario

Malore durante le vacanze. E’ morto così il professore universitario Dario Sacco, marito di Stefania Leonardi, dirigente dell’Istituto comprensivo di Verolengo.

Malore durante le vacanze

Si trovava in vacanza con la sua famiglia nel Leccese quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato alcuna scampo. Una morte improvvisa quella del professore universitario di Gassino Torinese, Dario Sacco. Inutili i soccorsi, l’uomo si è spento all’età di 50 anni.

Professore universitario

Sacco era un professore universitario molto stimato. Da anni, infatti, insegnava al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli studi di Torino. In tanti in questi giorni hanno voluto ricordarlo come il Consiglio Direttivo SIA:

E’ davvero difficile trovare le parole per dirvi del nostro profondo dolore per la scomparsa del nostro carissimo Dario. Dario Sacco ci ha lasciato improvvisamene ieri, mentre trascorreva le vacanze con la sua famiglia. Dario sarà sempre nei nostri cuori per la sua grande umanità e simpatia e nelle nostre menti come scienziato nell’agronomia e nella statistica, tanto apprezzato a livello nazionale e internazionale. Ci mancherà la sua competenza, serietà, dedizione e grande umanità. Alla sua amata famiglia, agli amici, ai colleghi dell’Università di Torino le nostre più sentite condoglianze.

Parole di affetto anche dal mondo della scuola dell’Istituto comprensivo di Verolengo (che comprende anche i plessi di Torrazza e Rondissone) dove la moglie ricopre l’incarico di dirigente scolastica dallo scorso anno:

L’Istituto Comprensivo di Verolengo, Docenti, Personale Amministrativo e ATA, Alunni con le rispettive famiglie, partecipano al dolore della Dirigente Scolastica Dottoressa Stefania Leonardi e della sua famiglia per la prematura scomparsa del Professore Dottore Dario Sacco.

Anche la Croce Rossa Italiana di Gassino si è unita alle condoglianze: il figlio Riccardo, infatti, è un loro volontario.

Il funerale

Con la sua scomparsa Sacco lascia un grande vuoto nella vita della moglie Stefania, dei figli Riccardo, Shravani e Anthoni, il papà Aldo, la mamma Mariangela, il fratello Paolo con Tiziana, i nipoti Anna e Pietro, i suoceri Aldo e Delfina.

La proveniente dall’ospedale di Tricase arriverà domani, giovedì 13 agosto alle 15, davanti alla chiesa parrocchiale Santissimi Pietro e Paolo di Gassino, paese dove abitava. Qui si svolgeranno i funerali.

La sua salma sarà poi tumulata nel cimitero di Gassino.

Il rosario invece sarà celebrato questa sera, mercoledì 12 agosto alle 20.30 sempre nella chiesa parrocchiale di Gassino.