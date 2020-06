Maltempo, disagi in città LE FOTO

Maltempo, disagi in città. Un pomeriggio difficile quello di ieri, lunedì 8 giugno 2020, per il territorio, colpito da un forti piogge che hanno causato diversi danni.

Disagi in città

Un pomeriggio di grandi disagi quello di ieri, 8 giugno 2020, a San Mauro. Erano da poco passate le 16 quando sono scattati i primi allarmi per il maltempo. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate in attività di soccorso, insieme agli agenti della Polizia locale e i Carabinieri della stazione di San Mauro.

Auto bloccata nel tunnel

Tra i disagi più grossi, un auto è rimasta bloccata nel sottopasso che costeggia il centro storico. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in salvo l’automobilista. Il tunnel risulta attualmente chiuso al traffico.

Problemi in collina

Infine, esondati alcuni rii in collina, tra cui il rio Sant’Anna, all’altezza di via Delle Pietre e via Tetti Ardore, dove la forza dell’acqua ha sollevato alcuni chiusini e rovinato l’asfalto all’incrocio con via Torino. Traffico rallentato per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’area.

Disagi anche a Castiglione, dove si registra l’allagamento di via Colombo.

GUARDA LE FOTO NELLA GALLERY