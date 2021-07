Maltempo, vento e grandine colpiscono il Chivassese

Oggi, giovedì 8 luglio un violento temporale si è abbattuto su Chivasso e il Chivassese. Raffiche di vento, forte pioggia e grandine hanno colpito il territorio.

Maltempo violento temporale

Un violento temporale si sta abbattendo in questi minuti su Chivasso e i paesi limitrofi. Il forte vento ha fatto cadere degli alberi e la pioggia sta cadendo abbondantemente su tutto il territorio. Strade allagate e disagi alla circolazione viaria. Si tratta del secondo episodio in due giorni.

Il nubifragio di ieri

Ieri pomeriggio infatti un nubifragio si è abbattuto su Chivasso, i paesi limitrofi sino al Vercellese. Ingenti i danni alle abitazioni, alle colture, ai veicoli in strada e numerosi altri disastri. Stando alla conta dei danni l’epicentro della tromba d’aria risulta essere Crescentino e San Sebastiano da Po. Colpisce l’estensione del territorio colpito dall’evento meteorico avverso.

L'allerta meteo

Già da questa mattina il bollettino meteo aveva annunciato il violento temporale e nubifragi, con grandinate di medio-grandi dimensioni e raffiche di vento localmente superiori agli 80-100 km/h; probabili locali criticità.

"Il sistema temporalesco dovrebbe prendere particolare vigore nell'area intorno a Torino tra le 15 e le 17, andando ad evolvere in possibile carattere supercellulare tra le colline del Po, Chivassese, Est Canavese, Biellese orientale e Vercellese occidentale, in estensione al Novarese e alla zona del Lago Maggiore fino al Verbano: in queste aree non si escludono locali accumuli pluviometrici superiori ai 50 millimetri di pioggia in poche decine di minuti (alcuni modelli vedono locali picchi di 80-100 millimetri), grandinate fino a 3-4 centimetri di diametro e raffiche di vento lineare talora prossime ai 100 km/h, con conseguenti disagi per possibile caduta di alberi e allagamenti" - era l'avviso di allerta diramato stamattina.