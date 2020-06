Mamme e insegnanti contro la didattica a distanza

«Ci sono anche molti docenti. E la cosa mi fa molto piacere perché ci supportano. Sono docenti e genitori a loro volta e capiscono che questa cosa non è fattibile» – prosegue Cecconi. Il successo nasce dal desiderio di far tornare a scuola i bambini, di far riscoprire loro la socialità e il contatto con maestri e compagni di scuola da cui, causa coronavirus, sono stati lontani per così tanto tempo. Poi, l’incertezza che ancora regna sovrana per settembre alimenta il Basta Dad. «Il governo ha riaperto tutto e ancora non si parla in modo certo di una riapertura sicura per le scuole a settembre», ha detto Angela Cecconi. E allora ecco l’idea. «Una forma di protesta simbolica, ovvero disertare la didattica a distanza nell’ultima settimana di scuola perché alla fine è l’unico modo per farci ascoltare».