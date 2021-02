Mandate le vostre foto mentre piantate le sementi

“Facciamo l’orto in casa!”. Questa è la nuova iniziativa che Netweek propone ai lettori: da oggi, mercoledì 17 febbraio regaleremo insieme a la Nuova Periferia una bustina di sementi da orto, 8 tipi di ortaggi diversi, una ogni settimana, facili da coltivare e perfetti da gustare sulle nostre tavole.

Scatta una foto mentre semini

Da oggi e per 8 mercoledì con la Nuova Periferia troverai in omaggio 8 tipi di ortaggi diversi. Allora, mandaci su whatsapp al numero 3470820255, la tua foto mentre semini le sementi che hai trovato nel nostro settimanale. Le vostre foto saranno pubblicate sul la Nuova Periferia e lo scatto più originale sarà premiato.

Avviciniamoci al giardinaggio

Questo progetto nasce per contribuire a riavvicinare le persone alla natura. Il giardinaggio è uno dei passatempi preferiti dagli italiani, un hobby alla portata di tutti, che non richiede necessariamente ampi spazi o ingenti investimenti, ma semplicemente costanza e dedizione. Non prevede solo la coltivazione di fiori e piante ma anche di verdure e ortaggi, da curare facilmente in qualsiasi tipologia di abitazione.