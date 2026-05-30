Maxi operazione della Polizia in tutta Italia: 111 arresti nel Torinese

Si è conclusa ieri, venerdì 29 maggio 2026, un’operazione ad alto impatto investigativo condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. Le indagini sono state condotte dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

Maxi blitz della Polizia in tutta Italia

A livello nazionale, l’operazione – che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure – ha portato all’identificazione di 297.071 persone (di cui 15.665 minorenni), all’arresto di 1.335 soggetti (tra cui 31 minorenni) e a 2.358 denunce a piede libero (tra cui 142 minori). I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Complessivamente, in tutta Italia sono stati sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti (48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina), oltre a 111 armi da fuoco (compresi un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili) e 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Il bilancio dell’operazione a Torino e provincia

L’impatto dell’operazione sul territorio torinese è stato particolarmente significativo. L’attività locale è stata coordinata dalla Squadra Mobile di Torino e ha visto in campo un massiccio schieramento di forze. Hanno infatti collaborato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGeSP), i Commissariati di Sezione competenti per territorio, la Divisione PAS, il Reparto Prevenzione Crimine e il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.

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Arresti e denunce sul territorio torinese

I controlli effettuati a Torino e nell’area metropolitana hanno portato a risultati di rilievo nel contrasto alla criminalità. Le forze dell’ordine hanno tratto in arresto 111 persone, mentre altre 281 sono state denunciate in stato di libertà.

La Polizia di Stato è riuscita a togliere dal mercato locale ben 13,5 kg di sostanza stupefacente. Nello specifico, i sequestri complessivi nell’area torinese comprendono sette chili e mezzo di hashish, oltre due chili di marijuana, un chilo e duecento grammi di cocaina e seicento grammi di eroina.

Armi da taglio e armi da guerra rimosse dalle strade

Accanto al contrasto dello spaccio di droga, l’attività di prevenzione e perquisizione ha inferto un duro colpo alla circolazione di armi sul territorio. Nel corso delle operazioni a Torino e provincia sono state infatti rinvenute e sequestrate 11 armi da taglio e anche un’arma da guerra.