Medico negazionista diffidato dall'Asl To4: emetteva certificati per l'esonero vaccinale

Il medico negazionista di Borgaro diffidato dall'Asl: emetteva certificati per l'esonero vaccinale. Già lo scorso anno era finito nei guai per un video di teorie negazioniste pubblicato su Youtube in cui sollevava dubbi sull'esistenza di una pandemia.

Emetteva certificati per l'esonero vaccinale

Da fine agosto aveva iniziato a rilasciare, nel suo studio di via Roma, a Borgaro Torinese, i certificati per l'esonero vaccinale che, secondo una circolare del Ministero del 4 agosto, possono emettere soltanto i medici vaccinatori.

Diffida Asl To4

Così giovedì mattina 9 settembre è arrivata la diffida dell'Asl To4 dal continuare con questa attività che il dottor Delicati svolgeva per i suoi pazienti della mutua ma anche per gli altri, come medico privato.

Ispezione del Nas

Ieri, dopo la lettera dell'Asl, Il medico ha affisso alla porta del suo studio un cartello dove si legge: "A causa di una gravissima diffida legale ricevuta stamane, il sottoscritto è costretto a interrompere il rilascio dei differimenti e degli esoneri vaccinali". Questa mattina, venerdì 10 settembre, il medico ha ricevuto anche una nuova ispezione dei carabinieri del Nas.

Bufera Youtube

Nel 2020 il dottor Delicati era finito agli onori della cronaca (se così si può dire) per un video di teorie negazioniste pubblicato su Youtube in cui sollevava dubbi sull'esistenza di una pandemia da Coronavirus e sull'opportunità di una campagna di massa per il vaccino antinfluenzale. Per quel video l'Asl To4 lo aveva punito con una riduzione di stipendio per cinque mesi. Della vicenda si era occupata anche la procura di Ivrea e l'Ordine dei medici di Macerata a cui è scritto.