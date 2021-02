Meteo, scendono le temperature nel weekend di San Valentino

Oggi, mercoledì 10 febbraio, un’improvvisa perturbazione atlantica in transito da ovest a est porterà, sul Piemonte, tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi. A seguire si avrà un graduale miglioramento. Nevicate sulle Alpi dai 700-1000m di quota. Come riporta PrimaTorino.it

In arrivo aria fredda dai Balcani

A seguire subentrerà aria più fredda dai Balcani, che nel corso del fine settimana garantirà tempo stabile (seppur a tratti nuvoloso) ma anche decisamente più freddo. Torneranno gelate diffuse ovunque, con un calo termico generalmente intorno ai 7-10°C.

Le previsioni

Giovedì 11 febbraio 2021 Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata per nubi basse sulle pianure orientali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario al mattino, in calo nel pomeriggio fino a 900-1000 m a nord e 1300-1400 m altrove. Venti: moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli variabili altrove con rinforzi in mattinata in Val d’Ossola e sugli Appennini; aumento della ventilazione da est sulle pianure orientali in serata.

Venerdì 12 febbraio 2021 Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti compatti sulle Alpi. Graduale attenuazione nel pomeriggio. Precipitazioni: assenti salvo possibile nevischio sulle creste di confine al mattino. Zero termico: in brusco calo fino a 500-600 m. Venti: deboli localmente moderati in montagna, da ovest-nordovest sulle Alpi e da nordest sull’Appennino; deboli da est-nordest in pianura con rinforzi sulle zone orientali.

Sabato 13 febbraio 2021 Prosegue l’afflusso di aria gelida dai Balcani, che caratterizzerà la giornata con nubi irregolari sul Piemonte specie a ridosso dei monti. Gelate diffuse, ventilazione in graduale indebolimento.

Domenica 14 febbraio 2121 Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Alpi settentrionali, pianure occidentali e pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su pedemontane, Alpi occidentali e Alpi meridionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 200 metri.