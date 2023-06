Miracolo a Chivasso: precipita dal sesto piano e si salva LE FOTO

Un vero e proprio miracolo quello avvenuto nella tarda serata di mercoledì 7 giugno 2023 alle porte di Chivasso, tra via Caluso e via Baraggino. Un uomo è precipitato dalla finestra dell'appartamento in cui vive, al sesto piano di una palazzina, salvandosi.

Miracolo a Chivasso: precipita dal sesto piano e si salva

L'allarme è stato lanciato intorno alle 23, e sul posto sono subito intervenute ambulanze della Croce Rossa con a bordo l'équipe medica del 118, squadre dei Vigili del Fuoco da Chivasso e Torino e i carabinieri della Compagnia di Chivasso. Stando ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto, pare che l'uomo si sia lanciato dalla finestra per farla finita, un volo però fortunatamente rallentato da un cavo dell'illuminazione pubblica che lo ha trattenuto facendolo poi sbattere contro il motore di un climatizzatore, che ha quindi attutito ulteriormente la caduta su un'auto in sosta.

Ferito ma vivo

Cosciente, l'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, stabilizzato e fatto cadere in coma farmacologico per poter verificare le lesioni riportate.