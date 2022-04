Morte di Ludovica sul Tagadà: 5 avvisi di garanzia

proseguono le indagini

La tragedia è avvenuta sabato il 12 marzo 2022.

Il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio, ha commentato con un post su Facebook l’avviso di garanzia ricevuto in merito all'incidente al luna park, di piazza Vittorio Veneto, accaduto sabato il 12 marzo 2022, a seguito del quale perse la vita la 15enne Ludovica Visciglia di Trecate. Come riporta PrimaNovara.it

Le parole di Di Caprio

“Sento il dovere istituzionale di comunicare che oggi ho ricevuto un’informazione di garanzia per la morte della giovane Ludovica, atto che ritengo doveroso e dovuto da parte della Procura della Repubblica. Sono e resterò a lungo sconvolto per questa assurda tragedia e confido che la magistratura faccia al più presto luce sulle sue cause e che individui e conseguentemente sanzioni gli eventuali responsabili, chiunque essi siano" Commenta il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio.

Sono cinque gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Novara, dopo la prima fase delle indagini da parte dei Carabinieri. Oltre al sindaco, destinatari dell’atto dovuto per permettere la nomina di periti di parte in vista dell’accertamento tecnico irripetibile sul “Mini Tagadà” teatro dell’incidente, previsto il 13 aprile, sono il Comandante della Polizia locale, il professionista che ha firmato l’autorizzazione per l’installazione della giostra, il proprietario della stessa e il figlio di questi, minorenne, che sarebbe stato ai comandi.