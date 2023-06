Moto tampona un'auto ferma all'incrocio, è grave LE FOTO

Lungo la provinciale 89, nel territorio di frazione Busignetto di Verolengo, si è verificato un grave incidente stradale oggi, venerdì 2 giugno 2023.

Moto tampona un'auto ferma all'incrocio

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 11 di oggi, venerdì 2 giugno, lungo la strada provinciale 89 nel territorio di Verolengo, più precisamente in frazione Busignetto.

Una Mercedes, infatti, era ferma lungo la provinciale in attesa di svoltare in via Giovanni Amendola quando una moto l'ha tamponata. Alla guida della due ruote una donna che stava viaggiando insieme ad altri motociclisti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari della delegazione chivassese della Croce Rossa Italiana.

La donna alla guida della moto ha riportato ferite gravi tant'è che sta giungendo sul posto l'elisoccorso per trasportarla in ospedale.