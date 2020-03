Motociclista muore dopo lo schianto contro un camion LA VITTIMA

Motociclista si schianta contro un camion: è morto. L’incidentet è avvenuto in via Torino a Leini oggi, mercoledì 11 marzo 2020 come spiegano di colleghi i PrimailCanavase.it

Motociclista si schianta contro un camion

Un motociclista è morto nel terribile incidente avvenuto alle porte di Leini, in via Torino. Stando alle prime informazioni, una moto e un camion sarebbero entrati in collisione. La dinamica ancora non è stata resa pubblica, sul posto i vigili urbani per i rilievi e per la raccolta delle deposizioni.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 che hanno cercato di salvargli la vita. Ma è stato tutto inutile, l’uomo è morto. Vista la gravità dello schianto è arrivato in pochi minuti anche l’eliambulanza per l’eventuale rapido trasporto del motociclista a Torino ma, purtroppo, neanche il disperato viaggio verso il Cto di Torino, avrebbe potuto cambiare gli eventi e la morte dell’uomo a bordo delle due ruote.

Strada chiusa

La strada è stata bloccata per consentire la rimozione dei mezzi.

La vittima

A perdere la vita è Stefano Bianco, 34 anni. Cresciuto tra Settimo e Chivasso, Bianco è stato un pilota che ha gareggiato in passato nel Motomondiale 125 in sella alla sua moto Aprilia e in Superbike.