Si è aperta questa mattina, mercoledì 10 maggio 2023, il processo Vazzana in cui il sindaco di Chivasso, Claudio Castello è stato chiamato a testimoniare.

‘Ndrangheta: processo Vazzana, il sindaco Castello testimone in aula

Si è aperta pochi minuti (mercoledì 10 maggio 2023) fa la nuova udienza del processo legato all’operazione Platinum contro la ‘ndrangheta in Canavese. In aula, in tribunale ad Ivrea, il Presidente Stefania Cugge, con giudici a latere Antonio Borretta e Lucrezia Natta. Presenti gli avvocati che rappresentano il Comune di Volpiano, Giuseppe Calosso, e del Comune Chivasso Andrea Castelnuovo.

Castelnuovo produce gli atti della procedura di affidamento alla società dei Vazzana del bar del Campus delle associazioni. La difesa produce altri atti relativi a contratti di affitto e per le forniture.

La testimonianza di Castello

Avvocato Caprioli: "Lei è stato citato come testimone dall’avvocato Sergi in merito ai suoi legami con Vazzana. Le farei ascoltare una brevissima conversazione telefonica e le chiederei di interpretarla.

Utenza Vazzana: “Ciao Pino come stai, sono un po’ agitato ma to bene, sono due giorni che non dormo e che non mangio, andata bene. Adesso però devi vincere”.

Il sindaco Castello: "Ho conosciuto nell’ambito della vita sociale culturale del chivassese. La figlia ha fatto la Bela Tolera nel 2013 il figlio ha fatto l’alfiere, suonavano nella banda cittadina e poi le opportunità di conoscenza sugli spalti dell’Urs La Chivasso dove i ragazzi hanno giocato insieme. Lo ho conosciuto lì, si tratta di una conoscenza non amicizia".

I merito alla telefonata Castello afferma: "E' chiaro che in campagna elettorale una persona si trasforma perché è a caccia di consensi, per ottenere ancora più consensi. Nel ballottaggio non nascondo di aver telefonato anche a persone di centro destra per sollecitare un voto: una miriade di telefonate per spostare i voti. E' un momento i stress, in cui la persona cambia, sei in mezzo ai mercati, a contatto con le persone, per portare a casa il risultato".

Caprioli: "Lei che ha chiamato da Vazzana, perché poteva portare qualche voto?".

Castello: "E' una delle centinaia di telefonate che ho fatto".

Caprioli: "Ma quando dice però devi vincere eh pino".

Castello: "L'obiettivo era vincere e portare a casa il risultato".

Caprioli: "E la frase di Vazzana: adesso ci compattiamo ancora?".

Castello: "Non ho dato alcuna interpretazione"

Caprioli: "Il fatto che Vazzana gestisse attività commerciali, aveva condizionato la scelta di Vazzana su far confluire voti su di lei?".

Castello: "No, in campagna ho incontrato e stretto mani. Obiettivo vincere. In campagna elettorale uno si trasforma".

Caprioli: "Questa conoscenza ha in qualche maniera condizionato o Vazzana ha cercato di approfittare di questa situazione per avvicinarla?".

Castello: "Non ha mai cercato di avvicinarmi o condizionarmi".

Caprioli: "Risulta un suo coinvolgimento nella vicenda della assegnazione bar tabacchi Nimbus presso il Bennet".

Castello: "No, si tratta di attività privata e qualcuno come altri imprenditori hanno chiesto a noi come partecipare al bando e noi abbiamo detto: Gruppo Eridano ingegner Rocchia".

Caprioli: "Lei ha parlato con Rocchia in ordine dei possibili fruitori?".

Castello: "Non ricordo anche perchè mi risulta che Vazzana conoscesse Rocchia".

Caprioli: "Rocchia ci dice che aveva fatto il nome di Vazzana ma che lo conosceva già".