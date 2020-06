Non si ferma all’alt della Finanza: aveva 10 chili di droga in auto

Un giovane torinese residente in Germania non si ferma all’alt della Guardia di Finanza perchè in auto ha 10 chili di droga. Come riporta PrimaIlCanavese.it.

Inseguimento in tangenziale

Per oltre cinque chilometri ha cercato di seminare gli uomini della Guardia di Finanza di Torino che lo stavano inseguendo lungo la Tangenziale di Torino. Protagonista della movimentata serata, un trentenne torinese residente in Germania finito in manette.

Controlli in autostrada

La vicenda nasce nel tratto autostradale a sud di Torino quando i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Torino, impegnati nei consueti controlli di prevenzione generale, intimano “l’alt” ad un’autovettura. In un primo momento l’auto sembra accostare, ma è solo una finta; l’auto, a pochi metri dai Finanzieri scappa imboccando la tangenziale.

La fuga

Una folle corsa tra le altre auto, repentini cambi di corsia per cercare di seminare alcuni equipaggi della Guardia di Finanza giunti a supporto dei colleghi. All’altezza di Riva presso Chieri, in un raro momento di scarso traffico, i finanzieri riescono a “chiudere” l’autovettura e bloccarla lungo la corsia di emergenza.