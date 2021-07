Nubifragi, l'allarme della Cia Agricoltori Piemonte

Danni maltempo, il presidente di Cia Agricoltori Piemonte, Gabriele Carenini: «Non sono più temporali, ma calamità naturali. Gli agricoltori devono poter assicurare il reddito delle aziende».

Danni maltempo, il presidente di Cia Agricoltori Piemonte, Gabriele Carenini: «Non sono più temporali, ma calamità naturali. Gli agricoltori devono poter assicurare il reddito delle aziende».

Il presidente regionale di Cia Agricoltori del Piemonte, Gabriele Carenini, sui gravi danni del maltempo in queste ore in Piemonte:

«Cia Agricoltori italiani del Piemonte è vicina agli agricoltori che in queste ore hanno nuovamente subito le devastazioni del maltempo nelle campagne piemontesi. Occorre che si prenda atto del fatto che ormai non si tratta più di temporali o sporadiche grandinate stagionali, ma di autentiche calamità naturali. Gli strumenti a disposizione degli agricoltori per difendersi sono palesemente insufficienti. Bisogna ripensare il sistema assicurativo, in modo che venga compresa anche la tutela del reddito aziendale e non solo il valore delle colture. Il maltempo sta producendo danni che vanno ben al di là della compromissione dei raccolti stagionali, ma riguardano le stesse piantagioni, gli impianti e le strutture di produzione che richiedono anni di lavoro e investimento per essere ripristinati. Diventa quindi fondamentale che le aziende agricole possano assicurare il loro reddito».