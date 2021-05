Nuova truffa su WhatsApp: attenti anche ai messaggi ricevuti dai vostri amici. Dopo avere hackerato un account vero, i truffatori spediscono un finto messaggio a tutti i contatti nella rubrica, come riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Nuova truffa su WhatsApp

Il messaggio arriva dall’account di un vostro vero contatto WhatsApp e dunque la truffa è ancora più insidiosa. Nel testo il finto amico chiede con tono informale un ipotetico favore. “Ho comprato da internet ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?”. Il tutto in un italiano molto zoppicante. In pratica dal profilo di un utente hackerato partono messaggi diretti a tutti i suoi contatti, tramite i quali il destinatario viene invitato a comunicare i dati della propria carta di credito per aiutare il mittente a completare un acquisto.

Attenzione!

Anche se tutto sembra “veritiero”, ovviamente si tratta di una truffa tramite la quale i malviventi carpiscono i dati della carta di credito per svuotarla in acquisti online, fino a che il malcapitato si accorge del raggiro.