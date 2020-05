Nuove frodi online: falso sito di Primigi nel mirino dei truffatori

L’azienda Primigi ha denunciato e la Polizia Postale invita all’attenzione. Lo “Sportello dei Diritti”: diffidate da siti che vendono prodotti a prezzi irrisori. Sono truffe.

Nuove frodi online

Le compravendite online sono diventate uno strumento sempre più utilizzato dalla platea del pubblico. E contemporaneamente alla progressiva diffusione di queste modalità di transazione aumentano i tentativi di frode. Ciò non vuol dire che acquistare in rete sia da evitare perché ormai è un processo ineluttabile della nostra economia e società. Tuttavia, bisogna adottare semplici ma efficaci accortezze che noi dello “Sportello dei Diritti”, non finiremo mai di ripetere. Uno dei metodi più utilizzati dai delinquenti informatici è quello dei siti truffa. L’ultima frode rilevante di questo tipo in Italia è stata rilanciata nelle scorse ore dalla Polizia Postale sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” con un post dal seguente tenore: “Ennesimo tentativo di truffa sulla rete. Attraverso un falso sito internet viene pubblicizzata la vendita, a prezzi irrisori, di articoli per bambini e neonati del noto marchio “Primigi”.

Falso sito di Primigi

Il sito truffaldino riporta logo e informazioni del tutto simili e sovrapponibili a quelli che compaiono sui canali ufficiali dell’azienda inducendo l’ignaro utente finale a fare acquisti online nella convinzione di trovarsi sullo store ufficiale della PRIMIGI.

La denuncia

La società IMAC, che gestisce il marchio commerciale “PRIMIGI”, ha già provveduto a sporgere denuncia alle forze di Polizia.

