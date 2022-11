Giusy uccisa nel giorno del suo compleanno: ancora nessun indagato

Giuseppina Arena, meglio conosciuta con il soprannome di Giusy, è stata uccisa nel giorno del suo compleanno da chi voleva farla tacere per sempre. Ad oggi, martedì 1 novembre, non c'è ancora nessun indagato.

Giusy, uccisa nel giorno del suo compleanno

Giuseppina Arena, meglio conosciuta con il soprannome di Giusy, è stata uccisa nel giorno del suo compleanno (12 ottobre 2022) da chi voleva farla tacere per sempre. Questa una delle ipotesi che potrebbe spiegare l'omicidio di Giuseppina.

Giuseppina ArenaNel luogo dove è stato trovato il suo corpo non ci si arriva per caso. Forse chi le ha sparato un colpo alla testa, come per un'esecuzione, le ha dato appuntamento, magari con la scusa di un regalo. Invece voleva farla tacere per sempre, spegnere quelle "canzoni" con cui raccontava la sua vita e che dai battibecchi con i servizi sociali negli ultimi tempi avevano come tema "abusi" che avrebbe subito.

Perché ucciderla? Perché avrebbe potuto "cantare" anche il nome di chi avrebbe abusato di lei.

Le indagini

A venti giorni ormai dal delitto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno infatti ancora cercando di dare un nome ed un volto al killer della 52enne chivassese, freddata con tre colpi di pistola calibro 7.65 in un piazzale frequentato da coppiette e «ragazzi di vita» gay ai piedi di un ponte della Tav, alle porte di frazione Pratoregio di Chivasso.

Si analizzano telecamere, nella speranza che possano aver inquadrato Giusy e di conseguenza il suo assassino (quello in cui è stato rinvenuto il suo corpo è un luogo raggiungibile solo attraverso due strade, via Curie e via Orco), si passano al setaccio tabulati telefonici, anche se lei utilizzava un vecchio Nokia senza social o applicazioni di messaggistica, ma un punto fermo, stando alle scarne informazioni che trapelano dalla Procura della Repubblica di Ivrea, non è stato ancora messo.

Nessun indagato

Ad oggi, martedì 1 novembre, però non c'è ancora nessun indagato. E questo crea molta paura in città che sa che il killer è ancora a piede a libero, che è ancora tra noi.