Omicidio di Pratoregio, l'ultimo saluto a Giusy Arena LE FOTO

L'ultimo saluto a Giusy Arena

Sono centinaia le persone che oggi, lunedì 24 ottobre 2022, hanno voluto salutare per l'ultima volta Giuseppina Arena, la donna uccisa nelle campagne di Pratoregio nel giorno del suo 52esimo compleanno. Una morte assurda circondata ancora da tanti, troppi, misteri.

E mentre le indagini del comando provinciale dei carabinieri di Torino proseguono battendo ogni pista possibile, oggi (lunedì 24 ottobre) le comunità di Chivasso e Montanaro si sono ritrovate per dare l'ultimo saluto a questa donna semplice e indifesa.

Nella chiesa parrocchiale di Montanaro sono tanti coloro che hanno pregato per Giusy. Tanti coloro che hanno voluto dimostrare al fratello, sconvolto per quanto accaduto, l'affetto che provavano per lei.

Oltre ai suoi cari, quest'oggi ci sono gli amici e vicini di casa. Coloro che in questi anni hanno imparato a conoscerla e a volerle bene nonostante la sua diffidenza. Ci sono le autorità cittadine. Tutti lì per salutare Giusy.