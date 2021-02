Onorevole Gancia (Lega): Serve creare una linea di credito “rosa”

L’Onorevole Gianna Gancia, europarlamentare della Lega afferma che nell’imprenditoria, le donne sono maggiormente colpite dalla stretta creditizia: Serve creare una linea di credito “rosa”.

Imprenditoria femminile, il commento dell’onorevole Gancia

“Dall’ultimo rapporto di Unioncamere emerge un dato preoccupante che deve far riflettere: se prima della pandemia il numero delle donne imprenditrici cresceva in modo esponenziale, dallo scorso anno questa crescita si è bloccata e anzi stiamo arretrando.

Le cause sono molteplici e sicuramente legate alla crisi economica, ma i dati confermano che le donne fanno più fatica ad accedere ai prestiti bancari rispetto agli uomini in quanto vengono richieste loro maggiori garanzie. – Afferma l’onorevole Gancia – Per questo motivo serve uno sforzo comune da parte del prossimo Governo, e delle associazioni bancarie, perché venga creata una linea di credito “rosa” ad hoc, in grado di sostenere la domanda proveniente dal mondo dell’imprenditoria femminile e spingere la ripresa. L’uguaglianza di genere deve concretizzarsi nell’uguaglianza delle opportunità”.