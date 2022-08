Operai bloccati nella cabina dell’ascensore a più di 15 metri d’altezza LE FOTO

Operai bloccati nella cabina dell’ascensore a più di 15 metri d’altezza. Sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Operai bloccati nella cabina dell’ascensore

Avventura in “quota” per due dipendenti di un’azienda di Cirié specializza nell’assemblaggio di unità motrici per l’autotrazione ieri pomeriggio, venerdì 26 agosto 2022. Due operai sono rimasti bloccati nella cabina dell’ascensore a più di 15 metri d’altezza. Durante il trasporto di una cassa la piattaforma si è bloccata e i sistemi di sicurezza hanno impedito il ripristino.

I soccorsi

Così è scattata la richiesta di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco.

La squadra 22 della centrale di corso Regina, quella dei volontari di San Maurizio e il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) hanno messo in sicurezza il macchinario mentre due soccorritori hanno raggiunto i malcapitati, e con un imbrago legato a una fune venivano accompagnati nella discesa fino al suolo.

