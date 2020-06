Operaio cade da un ponteggio, grave al Cto. L’incidente è accaduto questa mattina, giovedì 4 giugno 2020 a Volpiano, più precisamente in un cantiere di via Brandizzo.

Operaio cade da un ponteggio

Si sono vissuti attimi di apprensione questa mattina a Volpiano per un incidente sul lavoro. E’ accaduto tutto poco dopo le 10 in un cantiere di via Brandizzo. Da una prima ricostruzione dei fatti un operaio è stato vittima di una brutta caduta da un ponteggio dove stava lavorando. Un volo di circa 3 metri. L’impatto a terra è stato molto duro. Ad accorgersi di quanto era accaduto e a chiamare immediatamente il numero unico delle emergenze sono stati i colleghi dello sfortunato lavoratore.

I soccorsi

In via Brandizzo sono tempestivamente arrivati i soccorsi del 118, mentre in un’area vicino al cantiere è atterrato l’elisoccorso. L’operaio avrebbe riportato un brutto trauma cranico. E’ stato stabilizzato dall’equipe medica e quindi caricato sull’eliambulanza e trasportato in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico di Torino per tutte le cure del caso. Toccherà alle Forze dell’ordine e ai tecnici dello Spresal ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro.