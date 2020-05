Operazione Game Over: arresti per usura e racket. Dalle perquisizioni effettuato spuntano armi, soldi, marijuana e documenti bancari. Come riporta LaNuovaProvincia.it

Operazione Game Over

Tante le armi e le munizioni che sono state trovate durante le perquisizioni eseguite nell’ambito dell’operazione “Game Over” che ieri, martedì 12 maggio, ha già portato all’arresto di due nuclei familiari e di un uomo di origine albanese. Sono state numerose le case e le aziende oltre ad un centro sportivo passati al setaccio degli uomini della Squadra Mobile della Questura e della Guardia di Finanza nell’operazione condotta congiuntamente.Armi e munizioni nascoste

Oltre a denaro contante per 32 mila euro nascosto nelle case degli arrestati, gli investigatori hanno sequestrato anche una pistola revolver carica, tre caricatori per pistole automatiche, una sessantina di proiettili calibro 9.

Piantagione di marijuana

In una delle ville perquisite è stata trovata anche una piccola piantagione di marijuana, oggetti di valore e poi ancora cassette di sicurezza, computer portatili e una voluminosa documentazione bancaria.

Gli arresti

La notizia dei sei arresti ieri ha sollevato un polverone in città dove le famiglie Lo Porto, Cestari e Olivieri sono molto conosciute sia nel quartiere popolare di Praia che nell’ambito della comunità sinti.

