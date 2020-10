L’ora solare 2020 torna questa notte: si guadagna un’ora di sonno

Ora solare 2020: questa notte (tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020) si cambia. Salutiamo l’ora legale guadagnando così un’ora di sonno.

L’ora solare 2020 torna questa notte

Questa notte (tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020) ritorna l’ora solare. Ciò significa che alle 3 della notte le lancette degli orologi vanno spostate indietro di un’ora e dunque alle ore 2. In realtà chi ormai si regola con lo smartphone o comunque con un “device” non ha più bisogno di compiere quest’operazione… ma è bene ricordarsi, specie se si hanno appuntamenti in programma.

Si guadagna un’ora di sonno

L’ora solare ci fa così guadagnare un’ora un po’ di riposo. Un momento che piace molto a chi ama dormire.