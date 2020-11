Ospedale di Chivasso, ci sono 60 persone ricoverate per Covid19. Nell’area dell’Asl To 4 nei vari nosocomi i degenti in totale 284.

Ospedale di Chivasso, 60 persone positive al Covid19

Ospedale di Chivasso, l’Asl To 4 ha comunicato oggi, venerdì 6 novembre 2020, che ci sono 60 persone ricoverate per Covid19. I vari degenti sono in Terapia intensiva, Terapia semi-intensiva e Media intensità di cure.

Nel conteggio inviato dall’Asl però non sono conteggiati quelli ricoverati in Pronto soccorso.

Negli altri nosocomi

La direzione dell’Asl To4 ha comunicato inoltre che all’ospedale di Ciriè (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) sono 55 mentre 34 all’Ospedale di Lanzo (Media intensità di cure).

Nell’Ospedale di Ivrea (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) sono 45, all’Ospedale di Cuorgnè (Media intensità di cure) sono 50. Infine, all’Ospedale di Settimo Torinese (Bassa intensità di cure) sono presenti 70 degenti.

