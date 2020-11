Ospedale di Chivasso, aumenta il numero di persone ricoverate per Covid19. Nel nosocomio cittadino sono 77.

Ospedale di Chivasso, l’Asl To 4 ha comunicato ieri, lunedì 9 novembre 2020, che ci sono 77 persone ricoverate per Covid19. I vari degenti sono in Terapia intensiva, Terapia semi-intensiva e Media intensità di cure.

Negli altri nosocomi

La direzione dell’Asl To4 ha comunicato inoltre che all’ospedale di Ciriè (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) sono 94 mentre 46 all’Ospedale di Lanzo (Media intensità di cure).

Nell’Ospedale di Ivrea (Terapia intensiva + Terapia semi-intensiva + Media intensità di cure) sono 50, all’Ospedale di Cuorgnè (Media intensità di cure) sono 70. Infine, all’Ospedale di Settimo Torinese (Bassa intensità di cure) sono presenti 74 degenti.

Si tratta di numeri in crescita in tutti gli ospedali.

