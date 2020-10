Parco giochi aperto, ecco il nuovo orario

Resta aperto il parco giochi di via del Giardino a San Raffaele, ma con un nuovo orario.

Parci giochi, l’orario di apertura

Sarà accessibile ai bambini ed alle famiglie, infatti, il mercoledì, venerdì ed il sabato, al pomeriggio, per due ore, dalle 16 alle 18. L’orario ridotto era già in vigore da tempo grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale con i volontari dell’Aib, al fine di garantire il rispetto dei dispositivi di sicurezza previsti dal Governo per contrastare il Coronavirus. Rispetto alle settimane scorse, poi, l’orario è stato ulteriormente accorciato, tenendo conto delle minori ore di luce e dell’abbassamento delle temperature.

La scelta dell’Amministrazione di San Raffaele è stata quella di provare, fin dall’inizio, a mantenere questo parco giochi aperto, seppur nel rispetto delle norme anti Covid, che richiedono il divieto di assembramenti ed il mantenimento delle distanze di sicurezza, con l’igienizzazione dei giochi stessi. La collaborazione dell’Aib con il Comune, da questo punto di vista, si conferma dunque assolutamente importante, nell’ottica di continuare a mantenere attivi alcuni servizi importanti.