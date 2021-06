Parco giochi di via Roma chiuso: «Per sicurezza»

Parco giochi di via Roma a Torrazza chiuso: «Per sicurezza». E' previsto un intervento di oltre 20 mila euro.

Il sindaco di Torrazza Piemonte Massimo Rozzino ha deciso di chiudere il parco giochi di via Roma per motivi di sicurezza. Un’ordinanza che porta la sua firma datata 17 giugno che non prevede però la data di riapertura.

Chiuso il parco

«Non c’è ancora una data perché al momento abbiamo richiesto i preventivi per la realizzazione delle opere necessarie - spiega Rozzino - Dunque non si può dire quando si potrà tornare. Si tratta di una serie di lavori necessari per rendere sicura la pavimentazione, infatti in alcuni punti presenta degli avvallamenti e qualcuno già ipotizzava che i bambini potessero cadere e farsi male. Si tratta di interventi dal valore di più di 20 mila euro. Così ho deciso di adottare questo provvedimento tanto in paese ci altre aree gioco, più precisamente sei tra cui anche il parco all’uscita del paese dove i bambini possono divertirsi e correre in mezzo alla natura senza alcun pericolo. Inoltre, voglio ricordare che negli anni quest’area gioco è stata migliorata: abbiamo infatti cambiato i giochi, recintato la zona nonché installato videocamere per la sorveglianza».

Gli interventi necessari

Ma per risolvere i problemi sarà necessario sradicare gli alberi?

«Io credo proprio di no. Cercheremo un’altra soluzione perché il nostro intento è di salvaguardare il verde che per noi è importante. Certo, il problema è cagionato dalle radici che hanno sollevato la pavimentazione ma non per questo occorre togliere gli alberi» conclude Rozzino.