Perde il controllo dell'auto, finisce contro un muro poi si ribalta in un fosso: muore 66enne

Incidente a Borgone di Susa: muore 66enne

Un uomo di 66 anni ha perso la vita nel pomeriggio di martedì a Borgone di Susa. Il 66enne residente a Exilles, ha perso il controllo della sua Fiat Bravo mentre percorreva l'ex statale 24 del Monginevro. Prima è finito contro il muro di un'abitazione per poi ribaltarsi in un fosso.

Inutili i soccorsi

Per liberare il 66enne dall'abitacolo della vettura sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Per l'uomo non c'è stato però nulla da fare, è deceduto sul posto. Non si esclude che possa avere avuto un malore prima dello schianto. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso oltre ai Carabinieri per gli accertamenti di rito.