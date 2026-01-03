Ultim'ora

Persona travolta da un treno a Settimo, disagi su tutta la linea

Nonostante il tempestivo intervento del118 è stato possibile solo constatare il decesso della vittima, molto probabilmente di sesso maschile

Settimo Torinese · 03/01/2026 alle 16:48

di

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio 2026, presso la stazione di Settimo Torinese. Come riportano i colleghi di primasettimo.it intorno alle ore 15:00, una persona è stata investita da un convoglio in transito. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario di Azienda Zero (118), è stato possibile solo constatare il decesso della vittima, molto probabilmente di sesso maschile.

Sul luogo dell’evento sono attualmente operative le squadre di soccorso (Vigili del Fuoco e ambulanze del 118) e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza. Alla Polizia Ferroviaria (Polfer) i rilievi di rito e il coordinamento delle indagini. L’Autorità Giudiziaria è in attesa di autorizzare la rimozione della salma e il ripristino della sede ferroviaria. Al momento, l’identità della vittima non è stata resa nota.

Stato della Circolazione e Informazioni per i Viaggiatori

L’incidente ha causato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria nel nodo di Settimo, con pesanti ripercussioni sulle tratte regionali e nazionali.

Linea Coinvolta Stato Attuale Impatto
Torino – Milano Sospesa / Rallentata Ritardi superiori a 60 minuti
Torino – Ivrea – Aosta Parzialmente interrotta Possibili cancellazioni e limitazioni
SFM1 / SFM2 Forti disagi Variazioni di percorso per i treni metropolitani

Consigli Utili per i Pendolari

  1. Monitoraggio in tempo reale: Si consiglia di consultare il sito ViaggiaTreno o l’app di Trenitalia per gli aggiornamenti in tempo reale sui singoli numeri di treno.

  2. Bus Sostitutivi: RFI comunica che è in corso la valutazione per l’attivazione di servizi bus tra le stazioni di Torino Porta Nuova e Chivasso.

  3. Rimborsi: In caso di ritardi superiori ai 60 minuti o cancellazioni totali, è possibile consultare i termini per l’indennità direttamente presso i punti assistenza clienti nelle stazioni principali.