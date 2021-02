Piemonte ancora in zona gialla ma l’indice sta peggiorando: “Si rischia il ritorno in arancione”

Piemonte ancora in zona gialla ma il Presidente della Regione Alberto Cirio spiega: “L’Rt medio resta sotto l’1, ma cresce rispetto alla scorsa settimana”.

La Regione Piemonte ancora per una settimana resterà zona gialla. Una bella notizia per i piemontesi. Le regole di questa zona sono:

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio spiega:

Intanto il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta sui social spiega:

Dalla riunione odierna con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per l’aggiornamento settimanale dei dati pandemici della nostra Regione è emerso che l’Rt, l’indice dei contagi, sta risalendo.

Fino a sabato prossimo saremo ancora in zona gialla, ma c’è il rischio di tornare in zona arancione da domenica 21 febbraio.

Intanto da lunedì 15:

si parte con lo sci al 30% ( obbligatorie le prenotazioni online );

le scuole continuano l’attività in presenza al 50%;

permane sino al 5 marzo la chiusura serale dei ristoranti;

gli spostamenti tra le regioni sono ancora bloccati sino al 5 marzo.

Il virus non frena la sua corsa, ora più che mai la prudenza e l’attenzione devono essere massime!