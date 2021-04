Piemonte in zona arancione, si attende la scelta del Ministero. Questo quanto ha comunicato il Presidente della Regione Alberto Cirio.

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio interviene sul ritorno del territorio in zona arancione:

“I dati del pre-report settimanale, che verrà validato domani (venerdì 9 aprile 2021) dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica in Piemonte.

Il valore Rt è infatti sceso ulteriormente sotto l’1, attestandosi a 0.9 per l’Rt puntuale e a 0.88 per l’Rt medio. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero di focolai attivi o nuovi. La pressione ospedaliera resta alta, ma in fase di stabilizzazione (59% l’occupazione dei posti di terapia intensiva e 67% l’occupazione dei posti letto ordinari).

A conferma del quadro in sensibile miglioramento, anche i dati trasmessi oggi a Roma dalla Regione Piemonte vedono l’incidenza scendere sotto il valore soglia di allerta di 250 casi ogni 100.000 abitanti”.