Piemonte in zona gialla a partire da lunedì 1 febbraio 2021

Il colpo di scena che non t’aspetti. Italia praticamente tutta zona gialla: col cerino in mano restano solo quattro regioni – Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria – più la provincia autonoma di Bolzano, tutte arancioni.

Piemonte in zona gialla

E tirano un sospiro di sollievo, gialli a sorpresa, anche Piemonte e Lombardia, che sembravano sul punto di rimanere arancioni.

Il cambio di colore, con relativo allentamento delle restrizioni, partirà da lunedì 1 febbrai0o 2021.

Il post del Presidente Alberto Cirio sui social:

🟡 Dopo questa lunga giornata di confronto con il Governo, ho appena ricevuto la chiamata del ministro Speranza: il Piemonte è in ZONA GIALLA da lunedì. Pubblicato da Alberto Cirio su Venerdì 29 gennaio 2021

Le nuove ordinanze

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica.

Non ci sono zone rosse

Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Non ci sono regioni o province autonome in zona rossa.

Questo perché nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha rivelato che l’indice Rt nazionale è ancora in calo rispetto a una settimana fa, ed è sceso da 0,97 a 0,84 nella settimana 18-25 gennaio. Ed è calata anche l’incidenza dei casi: 289,35 ogni 100.000 abitanti anziché 339,34 del periodo 4-17 gennaio.

L’ELENCO COMPLETO CON L’INDICE RT NELLE VARIE REGIONI

Abruzzo: 0,81

Basilicata : 0,91

Calabria: 0,82

Campania: 0,97

Emilia Romagna: 0,77

Friuli Venezia Giulia: 0,68

Lazio: 0,73

Liguria: 0,87

Lombardia: 0,84

Marche: 0,88

Molise: 1,51

Piemonte: 0,82

Alto Adige: 0,80

Trentino: 0,56

Puglia: 0,90

Sardegna: 0,81

Sicilia: 0,98

Toscana: 0,95

Umbria: 0,96

Valle d’Aosta: 0,82

Veneto: 0,61