Piemonte zona arancione da lunedì LE REGOLE

Dopo aver scampato per un soffio, la scorsa settimana, l’abbandono del giallo, tutti gli indicatori restano al limite e soprattutto l’indice Rt, oltre l’1, non lascia spazio a speranze.

Numeri in aumento

Negli ultimi giorni i numeri relativi al Piemonte segnalano un aumento di contagi e ricoveri. L‘indice RT per la nostra regione è cresciuto e si attesta, seppur di poco, sopra la soglia dell’uno. E questo sia per quanto riguarda l’Rt puntuale, 1.02, sia per quanto riguarda l’Rt medio, 1.03.

Sul fronte della pressione ospedaliera, anche qui si registra un lieve incremento dell’occupazione delle terapie Intensive (passata dal 22% al 23%) e la conferma del 33% di quella dei posti ordinari.

Le varianti

A preoccupare gli esperti sono ora le varianti del Covid: quella inglese e in misura minore anche la brasiliana e la sudafricana che lentamente stanno prendendo piede. Mentre in alcune zone d’Italia aumentano i lockdown locali con zone arancioni rafforzate e rosse, che lasciano intendere che la terza ondata è ormai arrivata, sono a rischio anche altre regioni. Anche il Piemonte ha la sua zona rossa ‘mirata’.

8 comuni piemontesi in zona rossa

Diventano 8 i Comuni del Piemonte in zona rossa, da domani alle 18. Oltre alla conferma per Re, lo stesso provvedimento, in vigore fino al 5 marzo, riguarda altri 6 paesi della Valle Vigezzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno. Zona rossa anche a Cavour (Torino), nel Pinerolese, al confine con la provincia di Cuneo, “a causa – spiega la Regione – di un sospetto focolaio da variante su cui sono in corso ulteriori approfondimenti”.

Arancione, cosa cambia

E il passaggio in arancione per il Piemonte significherebbe nuove restrizioni: