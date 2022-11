La Regione Piemonte distribuisce una pioggia di denaro importante ad alcuni Comuni del Vercellese e Chivassese a fronte dei progetti presentati in occasione del bando. Denaro molto importante per realizzare opere che vanno dalla sicurezza stradale alle scuole, dal recupero di zona naturali ad immobili di proprietà comunali.

Pioggia di soldi per i Comuni, le opere ammesse dalla Regione

Crescentino

«Siamo soddisfatti che il nostro progetto per la realizzazione di una rotonda in via Giotto all'incrocio con il cavalcavia di Via Vercelli sia stato inserito nelle opere che saranno finanziate dalla Regione Piemonte attraverso i fondi europei per il biennio 2022-2024. - spiega il primo cittadino di Crescentino Vittorio Ferrero - Questa è un'opera strategica che consentirà un miglioramento di viabilità e di sicurezza di una delle principali arterie della città. Si tratta di un’opera che sarà cofinanziata: 230 mila euro li mette la Regione, 57mila euro noi come Comune».

Lamporo

«Siamo stati ammessi al contributo, con un nostro cofinanziamento, e presumo si debba sottoscrivere un accordo con la Regione, prima dell'erogazione. - spiega il sindaco Claudio Preti che poi prosegue - L'intervento sarà volto al completamento della casa "Ex Peso" di via Garibaldi 9 e piazza Monateri (dove c'è il semaforo). Si tratta del completamento perché abbiamo appaltato i lavori, grazie ad altri due contributi ministeriali, di rifacimento del tetto e delle facciate dell'edificio. La destinazione del fabbricato, in linea di massima, potrà essere a scopi socio-culturali».

«E’ una soddisfazione perché, ci abbiamo creduto perché i miei consiglieri erano un po’ dubbiosi sul mettere il primo contributo di 130 mila euro sul rifacimento del tetto e facciata perché temevano di non aver il denaro poi per completarla. Io dicevo che si cammina facendo un passo dopo l’altro, l’importante è aver chiara la destinazione e proseguire. E infatti, per fortuna, ci sono arrivati questi contributi anche se non pensavo così velocemente. Quindi con questo denaro dovremmo completare la ristrutturazione dell’intero fabbricato che era un po’ la “schifezza” di Lamporo perché è un immobile in mezzo ad un incrocio, che era sempre stato messo come bene da alienare (un acquisto incauto dell’Amministrazione Raviolo) ma ricordo che la Marina Depolis si oppone sempre alla vendita. Ed era a lei che chiedevo sempre che cosa volesse realizzare in quella struttura ma non c’era mai una risposto. Adesso però abbiamo deciso di intervenire per evitare che potesse creare danni».

Verolengo

«Siamo molto felici che la Regione Piemonte abbia definito finanziabile il nostro progetto di riqualificazione ambientale della zona della Cascinetta del Parco dei Briganti - spiega l’assessore Stefania Casa - Con questo finanziamento di 300 mila euro si va così a riqualificare quell’area creando un parco giochi immerso nel verde, in ambiente speciale. Tra le varie attrazioni, ad esempio, una teleferica per bambini che unisce la parte alta a quella del laghetto. E poi ancora nascondigli fatti di cespugli e altri giochi il legno».

Montanaro

«I finanziamenti regionali saranno destinati a completare opere di edilizia scolastica che interessano l’Istituto Comprensivo di Montanaro e Foglizzo. - spiega il Presidente del consiglio comunale di Montanaro Antonio Pellegrino - Si tratta di un adeguamento alla normativa antincendio dei locali della scuola dell’infanzia di via Ubertini. Si realizzeranno porte ignifughe di accesso alle aule identiche a quelle della scuola primaria di via Caffaro e verranno adeguati i serramenti dei locali. Questi lavori rappresentano il completamento di quelli realizzati nella scuola primaria per la totale sicurezza delle nostre scuole».

Cocconato

«Sicuramente i complimenti vanno all’ufficio tecnico, ai professionisti che hanno lavorato a questo progetto per renderlo ammissibile - spiega il sindaco Umberto Fasoglio - E’ un modo per dare nuova linfa alla polisportiva del paese che è già bella ricca di attività nonostante siamo un paese piccolo. Quindi avere una copertura per il campo da tennis, è un altro modo per sviluppare altri sport e usare il campo in un periodo invernale. Sono molto contento perché nello sport io vedo un punto di salvezza per le nuove generazione.

Non bisogna mai dimenticare che come lo studio e il lavoro, è importante l’attività fisica, il benessere. Noi abbiamo sempre puntato molto sulla polisportiva».

Tra i progetti ammessi risultano anche quello presentato da Foglizzo (riqualificazione energetica edifici a energia quasi zero del Polifunzionale Ex Saif), da Brusasco (riqualificazione urbana di via Marconi e delle piazze san Pietro e Roma) e da Caluso (riqualificazione centro sportivo comunale con nuova costruzione di spogliatoi, area relax e padiglione per il gioco del padel).