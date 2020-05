Pirata della strada tampona auto con famiglia a bordo

Un pirata della strada intorno alle 18 di oggi, sabato 16 maggio, ha tamponato un’ auto con a bordo due bambini e i loro genitori. E’ accaduto sulla tangenziale Sud in direzione Nord, all’altezza dello svincolo di Stupinigi.

Pirata della strada

E’ caccia al pirata della strada che intorno alle 18 di oggi, sabato 16 maggio, ha tamponato un’auto sulla tangenziale Sud in direzione Nord, all’altezza dello svincolo di Stupinigi.

I fatti

Una Citroen Berlingo su cui viaggiava una famiglia composta da mamma, papà e due bambini di 10 e 12 anni è stata tamponata. L’auto è quindi andata a sbattere contro il guard rail mentre il mezzo che ha causato l’incidente si è dileguato.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Torino e il personale Ativa. I bambini con la mamma sono stati trasportati, dal 118, in ospedale per un controllo, ma le loro condizioni sarebbero buone. La Polizia Stradale sta indagando per risalire al pirata della strada e ricostruire la dinamica dell’incidcente.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DI PRIMACHIVASSO.IT RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME? Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaChivasso.it: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!